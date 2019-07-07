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Город
07.07.2019 16:19
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Небо станет грозным. В понедельник в Петербурге - гром и молнии

Синоптики обещают петербуржцам влажный и грозный вечер понедельника. А ночью 8 июля город еще и окутает туман. 

Как сообщает Северо-Западное УГМС, воздух в городе в первый день новой рабочей недели прогреется до 21 градуса. Ночью местами возможен туман, а к вечеру – грозы. Если в первой половине дня будет почти безветренно, то после обеда вместе с заряженными тучами Северную столицу начнёт сдувать – порывы ветра возможны до 13 м/с.

Не уйдёт гроза и во вторник, синоптики обещают до +18 и ливни. К среде осадки должны прекратиться.

 

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