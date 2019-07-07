7-летнюю Айшу из Ингушетии избивали в семье полицейского. Жестокое «воспитание» сделало из ребенка инвалида

Жестоко избитая в Ингушетии девочка воспитывалась в семье полицейского. Возможно, медикам придется ампутировать ручку, пораженную после истязаний гангреной.

Подробности о семье, в которой росла 7-летняя Айша, 7 июля рассказал замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов. По его словам, глава этой семьи служит в полиции города Сунжа, имеет стабильный доход.

«Как таковой нужды не было. В чем была проблема, избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей», — приводит его высказывание «Znak.com».

В отличие от 35-летней жены, арестованной за истязание ребенка, мужчина не задержан. Фигурантка же уголовного дела приходится малышке родной тетей по линии отца.

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При этом у девочки живы как родной отец, так и мать. Причина, по которой родительница отдала свою дочь родственникам, точно неизвестна. Хотя многое объясняет то, что биологическая мама Айши как минимум два года состоит на профилактическом учете в полиции.

Что касается состояния самой девочки, то, скорее всего, врачам придется ампутировать руку из-за гангрены. Если ранее медики делали позитивные прогнозы, то после вчерашнего осмотра пересмотрели свою точку зрения.

«Скорее всего, придется принимать тяжелые решения. Позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет», — заявила детский уполномоченный Анна Кузнецова, которую цитирует телеканал 360.

Маленькая жительница Ингушетии попала в Детскую республиканскую клиническую больницу 4 июля. У нее диагностировали множество переломов, в том числе старых, гангрену верхних конечностей. Ребенок был голодным. Даже у опытных врачей состояние несовершеннолетней вызвало ужас. Айшу отправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.