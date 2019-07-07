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Спорт
07.07.2019 15:10
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Москва отобрала у Петербурга матч звёзд КХЛ

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги в 2020 году примет московская «ВТБ-Арена», хотя ранее основным вариантом был Петербург.

Как сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на члена совета директоров КХЛ Александра Медведева, это было предложение, от которого нельзя отказаться. 

«Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" – динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены. Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне. Было получено предложение о проведении Недели звезд на "ВТБ-Арене", от него трудно отказаться», – подчеркнул Медведев.

«ВТБ-Арена» – комплекс, объединивший футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей. Был построен в 2018 году. Хоккейная «ВТБ-Арена» с начала 2019 года является домашней для клуба КХЛ «Динамо».

 

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