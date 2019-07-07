«Шанхай» на Васильевском закрыли после отравлений. Там кормили по тысяче китайцев в день

В ресторане при отеле «Шанхай» на Васильевском острове в Петербурге, где накануне отравилась группа туристов из Китая, нашли мух и тараканов, и, напротив, не обнаружили мыла. Все госпитализированные уже покинули больницу им. Боткина и уехали в Москву.

После отравления группы туристов, которых утром 6 июля увезли в инфекционную больницу, в отель «Шанхай» на Косой линии, 3, приехал Роспотребнадзор. Санитарная обстановка там, мягко говоря, оставляла желать лучшего – продукты лежали без упаковки, некоторые прямо на полу. В помещениях не было холодной воды и мыла, сотрудники чистыми тоже не выглядели. По кухне ползали тараканы и летали мухи. При этом установлено, что в 35 номерах отеля живут только китайцы, кормить в ресторан привозят туристические группы из КНР. В день ресторан обслуживает до тысячи человек.

При этом отравившиеся туристы жили в другой гостинице, на проспекте Металлистов. Там пожаловались на здоровье 16 человек. 15 из них, как сообщалось ранее, оказались в приемном покое больницы, причём ехали они туда практически под конвоем: врачам пришлось вызывать полицию. В настоящее время все заболевшие выписались и уехали в Москву. Видимо, долечиваться они решили у себя на родине.

С шести часов вечера 6 июля ресторан при «Шанхае» закрыт.