Пирожок с опарышами привел Роспотребнадзор к мини-пекарне в магазине. Инспекторов встретили мухи

После публикации «Фонтанки» о купленном в Калининском районе пирожке с опарышами Роспотребнадзор наведался в гости к индивидуальному предпринимателю Меджидову.

Как сообщает Роспотребнадзор Петербурга 7 июля, в магазине ИП Меджиева В.М на улице Руставели, 13 инспекторов встретили мухи и отсутствие следов генеральной уборки.

«В данном магазине изготавливаются выпечные изделия из полуфабрикатов глубокой заморозки производства ООО «Фацер», – говорится в сообщении Роспотребнадзора. – Оборудование для хранения полуфабрикатов, выпекания и реализации тоже предоставлено этим юрлицом».

Санэпидрасследование показало, что в магазине не контролируется температурный режим хранения готовых выпечных изделий, не проводится бракераж готовой продукции, нет контроля сроков реализации выпечки.

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«Не проводится генеральная уборка, под оборудованием выявлено скопление грязи, в торговом зале – мухи», – уточняет Роспотребнадзор.

Инспекторы взяли пробы готовой выпечки на исследование.

О червивом мясном пирожке «Фонтанке» рассказала читательница, купившая его вчера для ребенка. После скандала в магазин приезжала полиция.