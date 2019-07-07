Баскетбольный «Зенит» расстался с двумя игроками

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» расстался сразу с двумя игроками. Как сообщает 7 июля пресс-служба сине-бело-голубых, команду покинули американский защитник Шон Арманд и израильтянин Галь Мекель.

В минувшем сезоне Шон Арманд принял участие в шести матчах Еврокубка, набрав в них 4,7 очка и совершив 2,2 передачи в среднем. В Единой лиге ВТБ на счету Арманда 14 встреч, в которых он собрал коллекцию из 7,8 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем. Большую часть сезона Арманд был травмирован.

Галь Мекель в семи матчах Еврокубка принес команде 7,7 очка и 6,6 передачи. В играх Единой лиги ВТБ его показатели составили 7,4 очка и 4,9 передачи.

Ранее баскетбольный «Зенит» покинули Евгений Валиев, Андрей Десятников и Сергей Карасёв. В то же время руководство «Зенита» сумело подписать контракты с Дмитрием Хвостовым, Матеушем Пониткой, Алексом Ренфро, Андреем Зубковым и Эндрю Альбиси.

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Напомним, в следующем сезоне «Зенит» примет участие в Евролиге.