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Происшествия
07.07.2019 13:40
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Ссора под окнами Адмиралтейства закончилась трупом в мусорном баке

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в Центральном районе Петербурга к утру 7 июля. Преступника задержали, когда он запихивал тело в мусорный бак в Александровском саду. 

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 6 июля возле Адмиралтейства наряд ДПС мог наблюдать страшную сцену – окровавленный бездомный выкидывал в мусорный бак своего знакомого. 

Позже выяснилось: убитый и убийца затеяли спор в Александровском саду около пяти утра. Но конструктивным диалог не вышел – разговор закончился ножевым ранением, пережить которое 41-летний мужчина не смог. Его 56-летний оппонент не придумал ничего лучше, чем спрятать тело в мусорном контейнере. Он задержан как подозреваемый по уголовному делу.

 

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