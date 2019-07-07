Ссора под окнами Адмиралтейства закончилась трупом в мусорном баке

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в Центральном районе Петербурга к утру 7 июля. Преступника задержали, когда он запихивал тело в мусорный бак в Александровском саду.

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 6 июля возле Адмиралтейства наряд ДПС мог наблюдать страшную сцену – окровавленный бездомный выкидывал в мусорный бак своего знакомого.

Позже выяснилось: убитый и убийца затеяли спор в Александровском саду около пяти утра. Но конструктивным диалог не вышел – разговор закончился ножевым ранением, пережить которое 41-летний мужчина не смог. Его 56-летний оппонент не придумал ничего лучше, чем спрятать тело в мусорном контейнере. Он задержан как подозреваемый по уголовному делу.