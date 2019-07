Боец отправил соперника в нокаут за пять секунд. В UFC - новый рекорд

На турнире по смешанным единоборствам UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) 6 июля был установлен рекорд по самому быстрому нокауту в истории. Американский боец Хорхе Масдиваль победил Бена Аскрена всего пять секунд.

In all my years of watching MMA, this is the craziest thing I have ever seen. Jorge Masvidal is a real badass.. ?#UFC239 pic.twitter.com/U16OdGhncw