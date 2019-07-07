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Происшествия
07.07.2019 13:14
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Под Зеленогорском загорелся корпус оздоровительного городка «Березка». Внутри были дети

Пожарные работали на территории посёлка Ушково в Курортном районе Петербурга днём 7 июля. В детском оздоровительном центре задымила проводка. 

Как сообщают очевидцы, пожар начался в одном из корпусов «Березки» около полудня. Это оздоровительный городок, который работает как летний детский сад, воспитанники могут там находиться круглосуточно. Из-под крыши здания сначала повалил дым, затем стало видно пламя. Детей и персонал эвакуировали. 

Под Зеленогорском загорелся корпус оздоровительного городка «Березка». Внутри были дети

Получить комментарий от пресс-службы регионального управления МЧС «Фонтанке» не удалось. 

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Судя по фото, к часу дня спасатели закончили работы. Пострадавших, по предварительной информации, нет. 

В «Березку» приезжают дети из садов Центрального района Петербурга. На площади 29 га стоят 8 кирпичных корпусов детских садов и столько же общежитий.

 

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