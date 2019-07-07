Разработчики пообещали спасти космонавтов «Федерации» в случае аварии над Тихим океаном

Спасти экипаж разрабатываемого в России космического корабля «Федерация» пообещали в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Ранее сотрудник этого предприятия заявил, что космонавтам грозит гибель в случае аварийной ситуации при пуске с космодрома «Восточный». Если капсула с людьми окажется в акватории Тихого океана, им не успеют помочь из-за отсутствия у РФ высокоскоростных спасательных судов в этом регионе.

Коллеге на предприятии ответили 7 июля. Пожурив коллегу за «полемическое суждение, вызвавшее нездоровую реакцию и спекуляции», в РКК «Энергия» отметили следующее:

«При создании новой пилотируемой системы проектируется и будет создана система спасения экипажа на всех этапах полета при запуске на орбиту пилотируемого корабля, как над сухопутным участком полета, так и над акваторией Тихого океана с использованием современных технических средств, предназначенных для этих условий. Также предлагается привлекать силы Минобороны России и Росавиации по аналогии с тем, как сейчас организована работа на Байконуре, показавшая в октябре прошлого года свою постоянную готовность и слаженную работу».

Сотрудник РКК «Энергия» Игорь Верховский принимал участие в работе молодежного форума «Инженеры будущего-2019». Про возможную гибель экипажа «Федерации» он заявил в разговоре со студентами.