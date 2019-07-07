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Разработчики пообещали спасти космонавтов «Федерации» в случае аварии над Тихим океаном
Спасти экипаж разрабатываемого в России космического корабля «Федерация» пообещали в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Ранее сотрудник этого предприятия заявил, что космонавтам грозит гибель в случае аварийной ситуации при пуске с космодрома «Восточный». Если капсула с людьми окажется в акватории Тихого океана, им не успеют помочь из-за отсутствия у РФ высокоскоростных спасательных судов в этом регионе.
Коллеге на предприятии ответили 7 июля. Пожурив коллегу за «полемическое суждение, вызвавшее нездоровую реакцию и спекуляции», в РКК «Энергия» отметили следующее:
«При создании новой пилотируемой системы проектируется и будет создана система спасения экипажа на всех этапах полета при запуске на орбиту пилотируемого корабля, как над сухопутным участком полета, так и над акваторией Тихого океана с использованием современных технических средств, предназначенных для этих условий. Также предлагается привлекать силы Минобороны России и Росавиации по аналогии с тем, как сейчас организована работа на Байконуре, показавшая в октябре прошлого года свою постоянную готовность и слаженную работу».
Сотрудник РКК «Энергия» Игорь Верховский принимал участие в работе молодежного форума «Инженеры будущего-2019». Про возможную гибель экипажа «Федерации» он заявил в разговоре со студентами.
Справка:
Шестиместный пилотируемый космический корабль разрабатывается с 2009 года. Он должен прийти на смену «Союзам» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс». Новый аппарат будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту. На создание корабля в бюджете с 2016-го по 2025 годы заложено 59 млрд рублей. В ноябре сообщалось, что первый пуск может состояться не в 2022-м, а в 2024 году.