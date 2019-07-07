Полмиллиона за «безвиз». Турецкие пограничники оштрафовали заплутавших туристов из Петербурга

Туристы из Петербурга, катаясь на яхте по турецким водам, случайно заплыли в Грецию. «Эгейский вопрос» обошелся им более чем в 500 тысяч рублей.

Как рассказал «Фонтанке» обеспокоенный Сергей, товарищ временно попавших в турецкий «плен» петербуржцев, яхту остановили в Эгейском море накануне вечером, 6 июля. На борту арендованного судна с российским капитаном находились 11 человек, из них пятеро – дети. Туристы вышли из города Каш и проследовали в сторону открытого моря. Буквально в пяти километрах от турецкого побережья находится остров Кастеллоризо, который, однако, принадлежит уже Греции. Осознав, что находятся на территории Евросоюза, петербуржцы поспешили развернуться, но на берег пришлось сходить уже в сопровождении пограничников.

Задержанные россияне провели в переговорах с турками больше семи часов – за выход в чужие воды с них требовали штраф в полтора миллиона рублей, передавали Сергею из Каша. Вероятно, несговорчивость и демонстративные звонки и сообщения на родину дали пограничникам понять, что сумму штрафа пора снижать. Договорились на 520 тысяч в российской валюте.

Акваторию Эгейского моря Турция и Греция поделить не могут с 70-х годов, несколько раз так называемый «Эгейский вопрос» чуть не перерос в военный конфликт. Ширина территориальных вод обеих стран в настоящее время по шесть морских миль (11 километров), однако Греция, основываясь на Международном праве, стремится расширить ее до 12 миль. Практически все острова в этом море принадлежат грекам.