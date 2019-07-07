Туристов оставили без сим-карт и кукурузы. Смольный снес 18 незаконных палаток в центре Петербурга

Рейды против незаконной торговли в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга провел комитет по контролю за имуществом.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 6 июля возле метро «Площадь Восстания», «Чернышевская», а также в Александровском саду, Адмиралтейском проезде и на Садовой улице у нелегальных предпринимателей было изъято 15 столов, две тележки с кукурузой, одна тумба с сим-картами, а также зонт и дизель-генератор. Бизнесменам пришлось расстаться и со своими товарами – 245 наименованиями аксессуаров для телефона и текстильной продукции.

На этой же неделе ККИ проводил рейды против незаконной торговли на юге города, в частности на улице Ленсовета, на Московском и Ленинском проспектах. Было изъято 215 единиц товара, а также торговое оборудование — две тележки-холодильника с мороженым, четыре стола с трикотажем, два прилавка и палатка с фруктами и овощами, а также весы.

Реклама



Предприниматели будут привлечены к административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах и незаконное размещение элементов благоустройства.