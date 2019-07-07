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Спорт
07.07.2019 12:21
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Медведев о поражении в Суперкубке: Любой трофей важен, но самое главное - чемпионат

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал поражение петербуржцев в матче за Суперкубок. 

«Игра получилась интересная, результативная. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах, – что в «Локомотиве», что в «Зените». Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу. Оставалось около 10 минут, и за это время «Зенит» упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное – чемпионат – у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов», – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, «Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок со счётом 2:3. За петербуржцев два года забил Сердар Азмун, за которым внимательно наблюдали скауты футбольного клуба «Ливерпуль». 

Первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет 14 июля против «Тамбова» в Петербурге. Расписание вплоть до восьмого тура смотрите здесь.

 

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