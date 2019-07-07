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Общество
07.07.2019 12:10
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Сахар, яйца, бензин. Росстат назвал товары, которые дорожали сильнее инфляции

Многие товары и услуги в России подорожали в прошлом году сильнее, чем на уровень инфляции, составившей  4,3%. Таковы данные Росстата, обнародованные 7 июля. 

Статистику публикует РБК. Серьезнее всего выросли цены на пшено и капусту – на 73,6 и 72,8% соответственно. Это в 17 раз выше уровня инфляции. Скачок стоимости крупы связывают со снижением посевов.  

Ощутимо подорожали сахар и яйца – на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Рынок яиц, в котором почти нет ни импорта, ни экспорта, видимо, испытал недопроизводство.  15 регионов в 2018 году объявляли неблагополучными по гриппу птиц. 

В лидерах по росту – и газомоторное топливо (преимущественно бензин). Оно показало рост на 30,8%. Если ценовой рост бензина в прошлом году сдерживался в рознице усилиями «ручного управления» (с помощью договоренностей между нефтяной отраслью и правительством), то в биржевой плоскости наблюдалась противоположная ситуация — стоимость бензина продолжала расти.

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При этом в наступившем году, отмечает РБК, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. 

Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%). При этом он все равно очень дешев: упаковка из десяти таблеток в 2018 году стоила 17 рублей. 

Сильнее всего в 2018 году дешевели: гречневая крупа (15,8%),  помидоры и огурцы (8,2%). Среди фармпрепаратов в лидерах по снижению был  «Эссенциале форте Н» (7,2%). Последний столкнулся с ростом конкуренции со стороны аналогов, в том числе и российских. 

Ранее Центробанк назвал уровень инфляции в Северо-Западном округе одним из самых низких в стране. 

 

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