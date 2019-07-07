В Петербурге замечен числящийся в розыске совладелец Старбанка. Следствие считало, что он живет в Швейцарии

Совладелец и председатель совета директоров рухнувшего Старбанка Агаджан Аванесов прилетел в Петербург, несмотря на присутствие в базе федерального розыска. Предприниматель, проходящий по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, для проживания выбрал отель с видом на Исаакиевский собор.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, на Аванесова несколько дней назад обратил внимание персонал гостиницы Four Seasons Lion на Вознесенском проспекте. Банкир приобрел номер по своему паспорту и оплатил его до 9 июля.

42-летний Агаджан Аванесов находится в федеральном розыске как скрывшийся от следствия. Уголовное дело по хищению денежных средств в особо крупном размере расследует полиция Калининского района. «Новая газета» писала, что оно связано с деятельностью не только Старбанка, но и с подконтрольной Аванесову компании «Фиш фабрик» – некогда крупного рыбоперерабатывающего завода в Петербурге. Журналисты выяснили, что Старбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты «карманным» юрлицам, а деньги выводились за рубеж.

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В марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Старбанка за сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. Касса банка к приходу Агентства по страхованию вкладов недосчиталась более 15 млрд рублей. К Аванесову, владеющему недвижимостью в Швейцарии, и другим акционерам в апреле 2019 года подан иск на эту сумму.

По данным «Фонтанки», полиция Петербурга осведомлена о приезде Аганесова и даже с ним виделась. Задерживать банкира не стали. Ходатайство об избрании ему меры пресечения в суды не поступало.