Борису Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому. Это решение 7 июля было принято единогласно.

Причиной отказа в регистрации стало отсутствие 155 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в губернаторы (муниципального фильтра).

Помимо Вишневского, отказ получили ещё ряд кандидатов, в частности дольщик Константин Головко и писатель Алексей Шагал.

Головко на заседании присутствовал лично и заявил, что считает незаконным недопущение его на выборы, кроме того, он сообщил о том, что обратился в полицию в связи с тем, что городская избирательная комиссия якобы находится в сговоре с депутатами и уже зарегистрированными кандидатами.

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«Я не борюсь за второе место, я заинтересован в том, чтобы получить власть в свои руки»,- заключил он.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Ранее стало известно о том, что петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в губернаторы Надежду Тихонову («Справедливая Россия»), Владимира Бортко (КПРФ) и Михаила Амосова («Гражданская Платформа»).