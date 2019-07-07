15 китайцев увезли в больницу с отравлением после ужина в ресторане на Васильевском. В Боткина их везли практически под конвоем

Расстройством желудка закончилась для граждан КНР трапеза в китайском же ресторане на Васильевском острове в Петербурге. Чтобы увезти их к врачам, понадобилась помощь полиции.

Как стало известно «Фонтанке», с жалобами на проблемы со здоровьем у группы туристов из Китая к администратору отеля на проспекте Металлистов один из иностранцев обратился около восьми утра 6 июля. Руководство гостиницы вызвало скорую помощь, но ехать в больницу гости из Поднебесной отказывались под предлогом отлета на родину во второй половине дня. Помощь пришлось оказывать практически насильно – медики вызвали силовую поддержку в виде сотрудников полиции. В итоге в инфекционной больнице имени Боткина на Пискаревском проспекте оказались 15 человек в возрасте от 66 до 24 лет. По словам иностранцев, ужинали они в китайском ресторане при гостинице «Шанхай» на Косой линии, 3. Заведение общепита не имеет вывески – там обслуживают только туристические группы.