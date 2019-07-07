Благовещенский мост разведут через час. А Адмиралтейскую набережную перекроют

Благовещенский мост разведут днем 7 июля в Петербурге.

Как сообщает «Мостотрест», переправа будет недоступна с 12:15 до 13:30.

Причина внепланового развода – праздничные мероприятия в акватории Невы, посвященные Дню работников морского и речного флота.

Также, как ранее писала «Фонтанка», с 11:30 до 13:30 перекроют Адмиралтейскую набережную от Дворцового проезда до Сенатской площади. С 12:15 до 13:30 будет закрыто движение по Благовещенскому мосту и площади Труда в направлении от Конногвардейского бульвара до Благовещенского моста.

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Как будет организована схема движения, смотрите здесь.