Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +19
$ 63.58р
71.66р
14:38 07.07.2019
Расширенный поиск

Город
07.07.2019 11:22
Печать

Благовещенский мост разведут через час. А Адмиралтейскую набережную перекроют

Благовещенский мост разведут днем 7 июля в Петербурге. 

Как сообщает «Мостотрест», переправа будет недоступна с 12:15 до 13:30. 

Причина внепланового развода – праздничные мероприятия в акватории Невы, посвященные Дню работников морского и речного флота. 

Также, как ранее писала «Фонтанка», с 11:30 до 13:30 перекроют Адмиралтейскую набережную от Дворцового проезда до Сенатской площади. С 12:15 до 13:30 будет закрыто движение по Благовещенскому мосту и площади Труда в направлении от Конногвардейского бульвара до Благовещенского моста.

Реклама

Как будет организована схема движения, смотрите здесь.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор