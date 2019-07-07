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Происшествия
07.07.2019 11:16
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В Банковском переулке колумбийца оставили без связи и временно - без зрения. Вернули и то, и другое

Туриста из Колумбии залили перцовым газом и ограбили во время утренней прогулки по центру Петербурга. Двух разбойников и три украденных телефона нашли. 

Как стало известно «Фонтанке», 40-летний Хуан Пабло обратился в полицию после восьми утра 6 июля. До этого он успел побывать в глазной травме, где ему диагностировали химический ожог роговицы. По словам иностранца, в пять утра возле второго дома в Банковском переулке к нему подошли двое, распылили в лицо перцовый газ и отобрали телефон. 

Полицейские вскоре нашли предполагаемых налетчиков. Задержаны двое граждан Таджикистана в возрасте 23 лет. У них в карманах были телефон колумбийца и ещё два, предположительно украденных, аппарата. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

 

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