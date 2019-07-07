30 жителей Иркутской области, пропавшие во время наводнения, найдены живыми

Три десятка человек, числившиеся пропавшими без вести после наводнения, найдены полицией в Иркутской области.

«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», — передает 7 июля информацию правительства региона «Znak.com».

В город Тулун, который наиболее пострадал от паводка, начали подавать техническую воду. Власти просят население ни в коем случае не пить ее, так как она не обеззаражена.