30 жителей Иркутской области, пропавшие во время наводнения, найдены живыми
Три десятка человек, числившиеся пропавшими без вести после наводнения, найдены полицией в Иркутской области.
«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», — передает 7 июля информацию правительства региона «Znak.com».
В город Тулун, который наиболее пострадал от паводка, начали подавать техническую воду. Власти просят население ни в коем случае не пить ее, так как она не обеззаражена.
Справка:
Паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области, более 10 тыс. жилых домов, в которых проживали почти 35 тыс. человек, в том числе 8 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, более 10 тыс. приусадебных участков. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
По данным на 7 июля, в Тулуне остаются подтопленными 224 жилых дома с населением 560 человек, в том числе 140 детей.