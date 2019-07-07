«ПетербургГаз»: В квартире на Красноармейской были открыты конфорки

Сотрудники компании «ПетербургГаз» проверили оборудование во взорвавшейся утром 7 июля в Адмиралтейском районе квартире. Оно оказалось исправным.

Как заверили «Фонтанку» в компании, каких-либо изъянов и неисправностей на трубах и прочем оборудовании в квартире дома №21 по 13-й Красноармейской улице газовики не нашли. На причины взрыва намекнули открытые конфорки плиты. Перекрывать газ во всем доме не стали, отключена только одна квартира.

Как сообщалось ранее, 22-летний обитатель жилища в больнице в тяжёлом состоянии. В парадной выбило стекла, погиб котёнок. В полиции версию о преднамеренном взрыве ранее не подтверждали.