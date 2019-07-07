Петербуржцы впервые стали чемпионами Европы по болотному футболу

Команда из Петербурга Saint-Petersburg Lakes выиграла Чемпионат Европы по футболу на болоте 6 июля.

Россияне впервые принимали участие в турнире, который проходит четвертый год подряд в польском городе Корыцин.

Всего за победу боролись более 30 команд из Польши, Великобритании, Литвы, Белоруссии, Испании, Турции, Армении, Нигерии, Ганы и других стран.

Как сообщили «Фонтанке» в клубе, на групповом турнире петербуржцы добыли одну победу (3:0) и две ничьи (0:0, 1:1), что позволило им занять первое место в группе и выйти в плей-офф. «Озера» успешно преодолели стадии 1/8, четвертьфинала и полуфинала. В решающем матче петербуржцы обыграли польскую команду Old Boys Czeremcha со счетом 2:0.

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Saint-Petersburg Lakes – многократные призеры в российских болотных соревнованиях, двукратные победители пляжного первенства города, действующий победитель мирового чемпионата на снегу, четырехкратный обладатель кубка Чемпионов мира на болоте в Финляндии.

Правила футбола на болоте похожи на правила традиционного футбола за исключением того, что игра ведётся на болоте, запрещена смена обуви во время игры. Размер поля – 60x35 метров. Команда: 5 игроков и вратарь. Матч составляют два тайма по 12 минут.