Иран начинает обогащение урана на уровне выше, чем прописано в ядерной сделке

Тегеран объявил, что начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. Об этом 7 июля сообщил замминистра иностранных дел страны Аббас Аракчи.

«Мы собираемся перейти порог в 3,67%», — сказал чиновник на заседании правительства, в котором принял участие представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Последний отрапортовал, что обогащение урана может начаться уже 8 июля, осталось решить технические моменты, сообщает РИА Новости.

При этом Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение его требований страны по ней.

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«Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, введя санкции против Ирана. Пострадали и страны, ведущие бизнес с Тегераном. В результате Тегеран тоже объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика объяснила свои действия ответом на действия Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) найти выход из сложившейся ситуации.