Иран начинает обогащение урана на уровне выше, чем прописано в ядерной сделке
Тегеран объявил, что начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. Об этом 7 июля сообщил замминистра иностранных дел страны Аббас Аракчи.
«Мы собираемся перейти порог в 3,67%», — сказал чиновник на заседании правительства, в котором принял участие представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Последний отрапортовал, что обогащение урана может начаться уже 8 июля, осталось решить технические моменты, сообщает РИА Новости.
При этом Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение его требований страны по ней.
«Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней», — подчеркнул глава МИД.
Ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, введя санкции против Ирана. Пострадали и страны, ведущие бизнес с Тегераном. В результате Тегеран тоже объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика объяснила свои действия ответом на действия Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) найти выход из сложившейся ситуации.
Справка:
Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.
При этом в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, «в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично».
Этот же параграф прописывает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против исламской республики.