Скауты «Ливерпуля» просматривали зенитовца Азмуна в матче за Суперкубок

Скауты футбольного клуба «Ливерпуль» присутствовали на матче между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3) в рамках Суперкубка России 6 июля в Москве.

Как сообщает «Советский спорт», сотрудники английской команды прибыли в Россию с определённой целью: посмотреть за действиями нападающего петербуржцев Сердара Азмуна. Отмечается, что зарубежные скауты остались под хорошим впечатлением от игры иранского форварда, который оформил дубль в игре.

Азмун перешёл в «Зенит» 1 февраля 2019 года. Контракт с ним был подписан на 3,5 года, сумма трансфера составила 12 млн евро. Азмун сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.