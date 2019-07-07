Взрыв газа в петербургской квартире отправил в больницу ее обитателя и убил котенка. Утечка могла произойти из-за неисправного оборудования

Хлопок и звон битого стекла разбудили жителей одного из домов на 13-й Красноармейской улице в Петербурге в пять утра 7 июля. Медики и пожарные спасали из квартиры, где произошел взрыв, молодого человека.

Фото с места взрыва в соцсетях опубликовали жители дома №21 по 13-й Красноармейской улице. На снимках видно вышибленную дверь, разбитые стекла в подъезде и «раненый» во дворе автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа, в квартире могло быть неисправно оборудование. 22-летнего обитателя квартиры увезли в больницу в тяжелом состоянии. Версия очевидцев о преднамеренном взрыве из-за проблем с учебой у обитателя квартиры не подтверждается.

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Осколком стекла в подъезде ранило котёнка. Животное не выжило. По словам местных жителей, сейчас дом отключён от газа.