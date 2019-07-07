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Происшествия
07.07.2019 10:15
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Ночные гонки в Петербурге: каршеринг залетел в кондитерскую, «Нексия» «упёрлась» в Гостиный двор

Два автомобиля врезались в здания в ночь на 7 июля в центре Петербурга. 

Первое происшествие произошло примерно в 00.17. Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, на пересечении 17-й линии Васильевского острова и Малого проспекта неустановленный водитель, управляя «Ауди А3», совершил столкновение с «Хёндэ Солярис». «Ауди» (судя по фото, это каршеринговый автомобиль «Яндекс. Драйв») от удара влетела в здание кондитерской «Тарта», пострадала пассажирка. В «Солярисе» тоже ранена пассажирка. Травмы обеих оцениваются как средней степени.    

Ночные гонки в Петербурге: каршеринг залетел в кондитерскую, «Нексия» «упёрлась» в Гостиный двор

А на Садовой улице в 02.35 еще один «Солярис» встретил на ночной дороге «Дэу Нексия». Последняя от удара врезалась в Большой Гостиный двор. Судя по фото с места происшествия, без пострадавших также не обошлось. На месте работали две бригады скорой помощи. 

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Ночные гонки в Петербурге: каршеринг залетел в кондитерскую, «Нексия» «упёрлась» в Гостиный двор

 

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