Ночные гонки в Петербурге: каршеринг залетел в кондитерскую, «Нексия» «упёрлась» в Гостиный двор

Два автомобиля врезались в здания в ночь на 7 июля в центре Петербурга.

Первое происшествие произошло примерно в 00.17. Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, на пересечении 17-й линии Васильевского острова и Малого проспекта неустановленный водитель, управляя «Ауди А3», совершил столкновение с «Хёндэ Солярис». «Ауди» (судя по фото, это каршеринговый автомобиль «Яндекс. Драйв») от удара влетела в здание кондитерской «Тарта», пострадала пассажирка. В «Солярисе» тоже ранена пассажирка. Травмы обеих оцениваются как средней степени.

А на Садовой улице в 02.35 еще один «Солярис» встретил на ночной дороге «Дэу Нексия». Последняя от удара врезалась в Большой Гостиный двор. Судя по фото с места происшествия, без пострадавших также не обошлось. На месте работали две бригады скорой помощи.