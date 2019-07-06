В баночку на обочине. В Петербурге суд оценит право полиции брать у водителей мочу на месте

Кировский суд Петербурга изучит новейший способ определять трезвость водителей без медицинского освидетельствования. Законодателем мод выступил наряд ГАИ, вынудивший автомобилиста помочиться на обочине.

Поводом для рассмотрения дела, поступившего в Кировский районный суд 5 июля, стало задержание петербургского автомобилиста в апреле этого года на набережной Екатерингофки. В наряде ДПС присутствовали капитан полиции Михаил Вольвач и член «Специализированной народной дружины по безопасности дорожного движения Петербурга и области» Артур Шкалик, отставной сотрудник ГАИ. По официальной версии, Шкалик настоял на заборе биологических средств – мочи – на месте остановки транспортного средства. Водитель, не вполне осведомленный о современных методах проверки на алкогольное и наркотическое опьянение, согласился в качестве альтернативы выплатить 150 тысяч рублей. За действиями дружинника, принявшего, по версии следствия, дар, наблюдали другие полицейские. При задержании Шкалика купюры посыпались на асфальт.

Следственный комитет счел забор мочи на обочине мошенничеством. Дружинник ждет суда в следственном изоляторе. Он не согласен с тяжестью предъявленного обвинения. Инспектор ДПС Вольвач, уволенный со службы, – тоже. Он через суд добивается восстановления на работе.

В объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» сообщили, что уголовное дело в отношении Шкалика Кировским судом зарегистрировано, но к рассмотрению еще не принято.