Онищенко объяснил слова про памятник себе от грузинских виноделов

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко объяснил свои слова про то, что в Грузии должны поставить ему памятник. Ранее именно при Онищенко были запрещены поставки в РФ грузинского вина якобы из-за найденных в нем пестицидов и тяжелых металлов.

Оговорившись, что журналист грузинской телекомпании «Рустави 2» провоцировал его, Онищенко сказал следующее: «Когда я запретил, это, конечно, я бы сказал, была драконовская мера, это была тотальная хирургия, а не какое-то терапевтическое лечение. После этого шока все-таки грузинское виноделие поднялось, они стали более ответственны, многое модернизировали, многое убрали».

Сейчас, по его мнению, грузинское вино нужно запретить по политическим причинам, без учета его качества.

«Высказывая свою точку зрения уже не как санитарный врач, а как политик, я им сказал, что в данной ситуации, уже пользуясь политическим инструментом, я стою категорически на стороне того, что независимо от качества грузинского вина, его надо запретить, поскольку это основная статья экономики Грузии... Я уже с точки своего нового статуса политического категорически стою на том, что кроме полетов самолетов, сегодня запрещать надо (и вино) », – сказал парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.

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Напомним, ранее по информационным агентствам разошлось высказывание бывшего главы Роспотребнадзора, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение культуры виноделия.