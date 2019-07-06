Документы не найдены. Как кандидатам от оппозиции отказывают в участии в выборах

В Петербурге сотни кандидатов от оппозиционных партий и движений снимают с муниципальных выборов. “Фонтанка” выяснила, в чем причины.

Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Муниципальные избирательные комиссии начали пачками штамповать отказы в регистрации оппозиционным кандидатам в муниципальные депутаты, пробившимся было через очереди и закрытые двери. В городе массово теряются десятки документов, комиссии не работают, но в городской избирательной комиссии это упорно не видят.

В муниципалитете «Звездный», в котором «Фонтанка» обнаружила очереди из спортсменов, якобы желающих стать депутатами, но по факту не дающих подать документы реальным кандидатам, несколько дней назад попавшей все же внутрь оппозиции начали отказывать в регистрации. Названная причина – отсутствие документов. Например, у «Справедливой России» не нашли данные о регистрации партии, хотя кандидаты их сдавали. «Непонятно, почему они делают такие выводы: документ мы сдавали, о чем есть отметка. Кроме того, у одного из наших кандидатов признали недействительным паспорт, потому что в нем стояла отметка о том, что его заграничный паспорт аннулирован»,-рассказала координатор эсеров Юлия Тофан.

Аналогичная история – у самовыдвиженца Кирилла Аракелова: у него обнаружили якобы недействительный паспорт, отсутствие платежного поручения (хотя он его сдавал) и декларации о доходах (также есть отметка о сдаче). «По закону мы можем донести документы, но все эти дни избирательная комиссия была закрыта. 1 и 2 июля кандидаты дежурили у дверей в течение рабочего дня, но так и не дождались никого. После жалобы в Горизбирком получили ответ за подписью заместителя председателя Аллы Егоровой: комиссия работала в штатном режиме с 9 до 18. Сегодня я прождал до 17 часов у дверей ИКМО и поехал отвозить свою жалобу в Горизбирком, но надежды, конечно, мало», – рассказал он.

В игру в прятки с избирательной комиссией пришлось играть и выдвиженцам в муниципалитет «Новоизмайловский». Как рассказал координатор штаба Алексея Навального Александр Шуршев, у кандидатов в этом округе комиссия нашла неверно оформленные сведения о судимости: «В одном случае кандидат написал «не имею», в другом оставил графу незаполненной. По закону это вообще не нужно, если судимости нет. Как толкует норму избирательная комиссия, непонятно, потому что информацию о недочетах выдали на руки, не приглашая ни на проверку, ни на заседание, где утверждалось это извещение. Сегодня был последний день, когда можно было что-то исправить. Комиссия работала до 14 часов, кандидаты пытались вручить исправленные документы, но секретарь просто убежала».

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В муниципальном образовании «Сампсониевское» – и вовсе чехарда с документооборотом. Там сначала документы принимала муниципальная избирательная комиссия, затем решением городской избирательной комиссии ее заменили на территориальную избирательную комиссию 22 Выборгского района. «В одном случае муниципальная избирательная комиссия при сдаче дел просто не передала ряд документов, и из-за этого кандидатам отказывали в регистрации. В другом случае выдали новую опись сданных документов, но в ней забыли указать поданный документ об образовании. При этом информацию о недочетах они отправили кандидатам «Почтой России», – рассказал Шуршев.

Кандидатам от партии «Яблоко» 6 июля отказали в регистрации в МО «Владимирский». Причиной стало то, что в заявлении они указали, что идут в пятимандатный округ, а нужно – многомандатный. «История с «Владимирским» – яркий пример того, что происходит на этой кампании. На сайте горизбиркома есть программа, в которой кандидаты заполняют заявления, она сама генерирует названия округов и другие общие вещи. И первые две недели там было название округа пятимандатный, а потом его тихой сапой поменяли на многомандатный, никому ничего не сказав. Но в реальности это не так важно: важен номер округа, а не эта характеристика, так что решение муниципального избиркома мы обжалуем», – пообещала глава регионального отделения партии Екатерина Кузнецова.

По ее словам, проблем с регистрацией у «Яблока» нет примерно в 20 округах. По совпадению именно в тех, где электоральные перспективы не слишком уверенные. «При этом во все 110 округов мы подавали одинаковые документы, но в «Гавани» кандидатов регистрируют, а в «Острове Декабристов» нет, в «Академическом» отказывают, в «Гражданке» – нет. Весь Центральный район сейчас будет отказывать нам в регистрации, зато в Невском с такими проблемами мы не сталкиваемся. И даже в «Сенном» округе ровно с такими же документами, как и везде, нас зарегистрировали».

Проблему потерянных документов Кузнецова объясняет так: «Кандидат на руках имеет отметку о том, что он сдал, например, копии четырех страниц паспорта, но нигде не прописано каких. Поэтому совершенно спокойно комиссия может эти документы подменить. Так, например, в Чкаловском избирком посчитал, что на отметке о проведении конференции стоит не моя подпись (а там моя). И я не удивлюсь, если мы придем разбираться, а там действительно другой документ. Например, с факсимиле, это несложно сделать, имея на руках бумагу с оригинальной подписью. А мы потом доказывай, что мы сдавали другой документ».

Меньше всего отказов в регистрации пока у КПРФ: всего пара человек в МО «Гагаринское». Однако у муниципальных избиркомов с 6 июля появилась возможность включить красный свет вообще всем выдвиженцам от коммунистической партии. Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о разъяснении закона, согласно которому документы о регистрации местной партийной ячейки должны быть заверены нотариально, тогда как у всех кандидатов от КПРФ они заверены первым секретарем горкома Ольгой Ходуновой. «Менять правила игры на время матча нельзя. И масштаб содеянного пока непонятен, ведь у нас с такими документами уже были зарегистрированы кандидаты. Будем оспаривать это решение комиссии», – заявил «Фонтанке» глава штаба КПРФ Владимир Дмитриев.

Пока решения о регистрации или отказу кандидатам принимают всего в нескольких десятках муниципалитетах, в остальных еще идет прием документов на выдвижение. В городской избирательной комиссии пока никак не реагируют на массовые отказы : от того, будут или нет там отменять эти решения, фактически и зависит дальнейший ход кампании.

«Фонтанка.ру»