Семак о поражении от «Локомотива»: Вопросы к судьям были, причем достаточно много

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче за Суперкубок (2:3).

«Сложная игра, первая официальная. Много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Будем разбираться и готовиться к первой игре Премьер-лиги. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем «Локомотив» с победой. Для нас это хороший матч, чтобы убедиться в моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита» вечером 6 июля.

По словам главного тренера петербуржцев, чувствовалось, что это первый матч нового сезона.

«Состояние тоже у всех игроков разное. Времени не так много было на подготовку, но обе команды хотели победить. Создавали много моментов, игра смотрелась с точки зрения болельщиков. Что касается матчей чемпионата, то должны учесть все ошибки и дальше смотреться лучше. Вопросы к судьям были, причем достаточно много», – подчеркнул Семак.

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Напомним, первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет 14 июля против «Тамбова» в Петербурге. Расписание вплоть до восьмого тура смотрите здесь.