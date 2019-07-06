1700 км и два дня пути. Фёдор Конюхов прилетел из Москвы в Крым на энергии солнца

Российский путешественник Фёдор Конюхов добрался до Крыма на экспериментальном самолёте с гибкими солнечными модулями. Использование альтернативной энергетики продлило полёт с нескольких часов до двух дней.

Как сообщает «Крыминформ», уникальный самолёт приземлился на частном аэродроме в селе Великое под Евпаторией в 16:45 шестого июля. Вместе с Конюховым в полёте участвовал глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский. Оба чувствуют себя хорошо, аппарат, преодолевший 1700 километров, путешественников не подвёл.

«Что можно сказать – красиво. Я же не первый раз летаю, просто красиво и все. Батареи хорошо работают, планер – хорошо. Летели и любовались природой. Я романтик», – поделился впечатлениями Конюхов.

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Вместе с Рябчинским он вылетел из Подмосковья накануне в начале седьмого утра. Планировалось, что маршрут Московская область – Воронеж – Ростов – Евпатория с учётом дозаправки в Коктебеле преодолеют за один день, однако метеоусловия внесли коррективы. Грозу путешественники пережидали на земле и вновь поднялись в воздух утром субботы.

Обычный самолёт преодолевает такое расстояние за несколько часов. Аппарат «Летающая Лаборатория» двигается не только за счёт бензинового двигателя, но и на солнечной энергии. Её обеспечивают гибкие солнечные модули отечественного производства, установленные на корпусе сверху и снизу, и система накопления энергии.

Полёт в Крым – тестовый перед кругосветным путешествием. Конюхов планирует преодолеть 35 тысяч километров за пять дней. Предполагается, что в дневное время самолёт будет использовать солнечную энергию, а ночью – планировать на большой высоте.