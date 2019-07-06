Начало не супер. «Зенит» проиграл первый трофей в новом сезоне

Дубль Азмуна, дубль Миранчука, голы в ближний угол. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» проиграл «Локомотиву» в первом матче нового футбольного сезона за Суперкубок.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

В матче за Суперкубок встречались чемпионы последних двух лет: команда Юрия Семина, тренирующего «Локомотив» с 1986 года (с перерывами, естественно) и команда Сергея Семака, который пока только в начале своего тренерского пути. Железнодорожники вышли на матч в футболках со словами поддержки одноклубнику Фарфану, который перенес операцию незадолго до игры. Игра проходила на новом стадионе «Динамо», и в глаза бросалось, что агрономы новой московской арены, построенной на месте одного из старейших спортивных сооружений страны, с работой своей не справились.

Новый сезон — новый виток дискуссий о стартовом составе «Зенита». Несомненно, главной проблемой для тренерского штаба Семака стало отсутствие Вильмара Барриоса, который совсем недавно боролся за Кубок Америки в составе сборной Колумбии и получил отдых. Схема игры по сравнению с прошлым годом не изменилась: петербургский клуб вышел на поле в стандартной расстановке 4-4-2. Линию обороны составил привычный квинтет: Андрей Лунев в воротах, Игорь Смольников и Юрий Жирков по флангам, в центре — Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Края центра поля у нынешнего «Зенита» аргентинские: Эмилиано Ригони справа (молодой человек взял себе десятый номер после ухода Клаудио Маркизио), Себастьян Дриусси слева, в опорной зоне расположились Кристиан Нобоа и Магомед Оздоев. В нападении вышел самый эффективный дуэт прошлой весны: Сердар Азмун и Артем Дзюба.

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Удар Федора Смолова на 5 минуте стал неожиданностью: любитель цитат Майкла Джэксона, как показалось, просто пробил в ближний угол, без особых надежд. Иванович в броске пытался до последнего заблокировать Смолова но, чего уж там, не успел. На повторах создалось впечатление, что прыжок Ивановича смутил Лунева, и вратарь «Зенита» пропустил момент удара. Итог: гол в ближний угол. Так себе начало для вратаря.

Первую половину первого тайма «Зенит» провел откровенно слабо: в глаза бросалось отсутствие Барриоса, и создавалось впечатление, что Нобоа с Жирковым не очень успевают за предельно мотивированным соперником. Собственно, гол Смолова пришел с фланга Жиркова, с которым буквально накануне официально был продлен контракт на год. В составе «Локомотива» с положительной точки зрения выделялся поляк Гжгож Крыховяк, который прошлый сезон провел в аренде, но был окончательно выкуплен «железнодорожниками» у ПСЖ за 3 дня до матча за Суперкубок. При этом первые 35 минут болельщики «Локо» молчали в знак протеста против повышения цен на абонементы на новый сезон на 35%.

В конце первого тайма при игре на выходе Лунев получил повреждение, столкнувшись на выходе с новичком «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым. Показалось, что во время оказания помощи голкиперу «Зенита» коллега Ракицкий поговорил с медицинским штабом на повышенных тонах. Штрафной украинца в конце первого тайма пришелся в стенку. Несмотря на доминирование команды Семина «Зенит» смог один гол за секунды до свистка на перерыв отыграть: после подачи Смольникова Дзюба выиграл верховую борьбу, а Азмун оказался первым на добивании.

В перерыве Семак отреагировал на происходящее на поле: вместо Нобоа появился Александр Ерохин. Возможно, это стечение обстоятельств, но сразу после замены, уже в самом начале второго тайма, «Зенит» вышел вперед. Дубль оформил Азмун, который, эффектно развернувшись, превратил прострел Смольникова в гол.

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Болельщики в социальных сетях ехидно отреагировали «Голевая Смольникова. Предголевая Смольникова. Теперь я видел все».

На перемены в счете сверхопытный Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», ответил предсказуемой заменой: вместо Жемалетдинова на поле вышел португальский форвард железнодорожников Эдер, автор победного гола в финале чемпионата Европы-2016, сделавшего португальцев чемпионами Старого Света. После выхода португальца «Локомотив» перешел на игру в двух форвардов. В результате перестроений Смолов получил еще несколько возможностей для ударов по воротам Лунева: первый выстрел пришелся в цель, второй прошел мимо «девятки».

В составе «Зенита» за 15 минут до конца основного времени на поле вместо иранца вышел Лука Джорджевич. Как оказалось, эта замена оказалась решающей. Сразу после нее «Локомотив» сравнял счет: Жирков ошибочно выдернулся на манерв Алексея Миранчука, который ловко переложил мяч под рабочую ногу и с левой пробил в дальний угол ворот Лунева. Через 3 минуты удар Миранчука из-за пределов штрафной снова заставил вратаря «Зенита» вынимать мяч из ворот: со стороны показалось, что удар «железнодорожника» был точный, но уж никак не на взятие ворот.

Под финиш второго тайма вместо новой «десятки» «Зенита» на поле появился Роберт Мак. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что аргентинец Ригони матч скорее провалил, но и Мак не усилил.

За 100 секунд до свистка Эдер пробил в штангу. Петербургский арбирт Сергей Лапочкин-младший добавил 5 минут компенсированного времени. Этого хватило, чтобы Оздоев успел получить вторую желтую карточку за опасный прыжок в ноги Крыховяку. Точный выстрел Смольникова по воротам «Локомотива» Гильерме в невероятном прыжке перевел на угловой. Финальный свисток оформил заслуженную победу железнодорожников.

«Локомотив» 7-ой раз играл в матчах за Суперкубок, и эта победа стала третьей в новейшей истории клуба из Москвы. Отдельно отметим, что у Семина эта победа стала 4-й за 3 года: в последние несколько лет дуайен отечественного тренерского цеха дважды выигрывал кубок страны, золотые медали (в матче против того же «Зенита» Роберто Манчини) и вот теперь — Суперкубок России.

После игры Семак подчеркнул очевидное: «Пропустив 3 мяча, сложно рассчитывать на победу. Проигрывать всегда неприятно. [Про первый и третий гол в ворота Лунева] Мне тоже казалось, что он мог выручать, но более конкретно посмотрим».

Семин заслуженно выступал в режиме триумфатора, не преминув предаться ностальгическим воспоминаниям: «Спасибо за организацию, все было идеально. Когда-то на старом стадионе «Динамо» играл и я. Сегодня разыгрывался первый трофей сезона, мы бились за него. Мы должны быть на уровне РЖД, как одно из подразделений. Бились за самих себя. А самоотдача важна всегда».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"