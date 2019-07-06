При взрыве во Флориде ранены два десятка человек. Рванул газ в пиццерии

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида. Эпицентром взрыва стала пустующая пиццерия.

По информации Associated Press, никто не погиб, но двое раненых находятся в очень тяжелом состоянии.

Причиной ЧП 6 июля стал взрыв газа в пустующей пиццерии в ТЦ Fountains. По словам одного из очевидцев, сначала он принял звук взрыва за гром. Но следом здание торгового центра затрясло, начали падать предметы.

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«Когда я выглянул в окно, там словно начался конец света», – эмоционально выразился американец.

Сам ресторан полностью разрушен, от него остался лишь металлический каркас. Пострадали и здания рядом с торговым центром. Куски бетона отлетали на 50 метров, металлические обломки – на 90 метров.