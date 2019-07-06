Онищенко считает, что достоин памятника в Грузии за спасение местной культуры виноделия
Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что достоин памятника в Грузии за то, что он спас культуру виноделия.
«Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия», – заявил Онищенко 6 июля корреспонденту грузинской телекомпании «Рустави 2» в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Именно при бывшем главе Роспотребнадзора в России с 2006 году запретили поставки вина из этой Закавказской республики из-за пестицидов и тяжелых металлов.
«Что касается сегодняшней ситуации, существующие данные не указывают на необходимость запрета (импорта вина – Ред.). В России принят закон, который не касается безопасности продукции, но если мы видим недружественные действия со стороны другой страны, наше правительство может вне зависимости от качества запретить импорт», – добавил политик, слова которого приводит РИА Новости.
Сегодня власти Грузии призвали Москву не вводить очередное продуктовое эмбарго на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Справка:
Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.