Онищенко считает, что достоин памятника в Грузии за спасение местной культуры виноделия

Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что достоин памятника в Грузии за то, что он спас культуру виноделия.

«Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия», – заявил Онищенко 6 июля корреспонденту грузинской телекомпании «Рустави 2» в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Именно при бывшем главе Роспотребнадзора в России с 2006 году запретили поставки вина из этой Закавказской республики из-за пестицидов и тяжелых металлов.

«Что касается сегодняшней ситуации, существующие данные не указывают на необходимость запрета (импорта вина – Ред.). В России принят закон, который не касается безопасности продукции, но если мы видим недружественные действия со стороны другой страны, наше правительство может вне зависимости от качества запретить импорт», – добавил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Сегодня власти Грузии призвали Москву не вводить очередное продуктовое эмбарго на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.