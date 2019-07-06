«Зенит» проиграл «Локомотиву» матч за Суперкубок

Поражением завершился для петербургского футбольного клуба «Зенит» матч за Суперкубок против столичного «Локомотива» 6 июля. Сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3.

Голы за «Зенит» забил Сердар Азмун (45 и 52 минуты). «Локомотив» ответил точными ударами Фёдора Смолова (6) и Алексея Миранчука (78, 81).

Для «Локомотива» это третий Суперкубок в истории. Ранее железнодорожники выигрывали этот трофей в 2003 и 2005 годах.

Напомним, первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет 14 июля против «Тамбова» в Петербурге. Расписание вплоть до восьмого тура смотрите здесь.