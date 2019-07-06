В Казахстане опять прошли антиправительственные акции. Пресса пишет о 200 задержанных
Около 200 человек задержаны днем 6 июля в Казахстане, где прошли несанкционированные акции протестов. Половина схваченных полицией – жители столицы, Нур-Султана, остальные – из Алматы.
Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на местные СМИ.
Задержания 6 июля в Алматы: pic.twitter.com/PcXId6UF7u— Vласть (@Vlastkz) July 6, 2019
Один из задержанных в Алматы, пишет казахская пресса, кричал: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).
В свою очередь, в МВД страны заявляют о дымовых шашках и травматическом оружии у ряда участников протеста. Полиция уверяет, что проводила задержания «максимально корректно». Никакой статистики при этом не приводит.
Людей на улицу вывело движение «Демократический выбор Казахстана», признанное в стране экстремистским. Сами протестующие заявили, что хотели заявить правительству о своих проблемах.
Справка:
9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны, на которых победил преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев, руководивший страной около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку.
В день выборов в Казахстане прошли оппозиционные протестные акции, на которых призывали к бойкоту голосования. Тогда полиция задержала почти тысячу человек.