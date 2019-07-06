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Общество
06.07.2019 20:34
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В Казахстане опять прошли антиправительственные акции. Пресса пишет о 200 задержанных

Около 200 человек задержаны днем 6 июля в Казахстане, где прошли несанкционированные акции протестов. Половина схваченных полицией – жители столицы, Нур-Султана, остальные – из Алматы. 

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на местные СМИ.

Один из задержанных в Алматы, пишет казахская пресса, кричал: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

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В свою очередь, в МВД страны заявляют о дымовых шашках и травматическом оружии у ряда участников протеста. Полиция уверяет, что проводила задержания «максимально корректно». Никакой статистики при этом не приводит. 

Людей на улицу вывело движение «Демократический выбор Казахстана», признанное в стране экстремистским. Сами протестующие заявили, что хотели заявить правительству о своих проблемах.

Справка:

9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны, на которых победил преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев, руководивший страной около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку.

В день выборов в Казахстане прошли оппозиционные протестные акции, на которых призывали к бойкоту голосования. Тогда полиция задержала почти тысячу человек.

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