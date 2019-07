Во Флориде взорвался торговый центр. Пожарные сообщают о множестве пострадавших

Взрыв прогремел в торговом центре в городе Плантейшен, штат Флорида, 6 июля. Есть пострадавшие.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt

«Взрыв газа … с многочисленными пострадавшими», – пишет пожарная служба города в Twitter.

Речь идет о торговом центре Fountains.

По сообщению AP, взрывная волна разбросала обломки в радиусе около 100 метров.

Горожан просят не ездить в район ЧП.

Police are responding to a major explosion at a shopping center in Plantation, Florida https://t.co/2QK7bkTl1B pic.twitter.com/hMY5QI4L7u

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd