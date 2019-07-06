В Мексике задержали семерых россиян

В аэропорту мексиканского Канкуна задержаны семеро россиян.

Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. По информации дипломатов, соотечественников не пустили в Мексику и задержали из-за претензий миграционных властей.

Граждане находятся в аэропорту Канкуна уже порядка трех дней в ожидании обратного рейса. В консульство России они за помощью не обращались.

В посольстве также добавили, что россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику по причине несоответствия цели поездки заявленной.