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Среда джаза с Давидом Голощекиным
10.07.2019 12:00
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Stanley Turrentine With Milt Jackson ‎– Cherry

Stanley Turrentine With Milt Jackson ‎– Cherry

Cherry – совместная творческая работа американскго джазового тенор-саксофониста «The Sugar Man» – Стенли Торрентина (Stanley Turrentine) и легендарного джазового вибрафониста Милта Джексона (Milt Jackson). В записи также приняли участие такие звезды джазовой сцены как: Ron Carter – контрабас, Billy Cobham – ударные и Cornell Dupree – гитара. Альбом выпущен звукозаписывающим лейблом CTI Records в 1972 году.

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