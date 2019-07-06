Лукавство на Патриарших. В Москве поймали ряженого инспектора, штрафовавшего водителей

Московские водители, пренебрегающие правилами парковки, стали жертвами чужой предприимчивости. В заблуждение их ввели обмундирование инспектора и стопка протоколов. Но долго зарабатывать на штрафах у проходимца не вышло.

Как сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции 6 июля, афериста в районе Патриарших прудов заметил сотрудник МАДИ, патрулировавший территорию. Что именно заставило усомниться, не уточняется. Неизвестный мужчина был одет в куртку со светоотражающими элементами с аббревиатурой Центра организации дорожного движения (ЦОДД), деловито осматривал автомобили и выписывал протоколы.

Внимание коллеги не смутило: на просьбу представиться достал удостоверение, отрекомендовался инспектором, уточнил, что работает с ГИБДД и МАДИ, пишет РИА Новости. Действующий сотрудник дорожной инспекции разглядел в документах подделку и вызвал полицию. Устроившего маскарад мужчину забрали в отдел. По словам очевидцев, он не только выписывал протоколы за неправильную парковку, но и собирал с нарушителей штрафы. Размер заработанного выяснят правоохранители.