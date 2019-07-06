«Не допустили катастрофы планетарного масштаба». О чем говорили на прощании с моряками-подводниками

Погибшие в Баренцевом море офицеры не любили напыщенных речей, но сегодня говорить надо, - сказал на Серафимовском кладбище заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Гидронавтов, погибших в пожаре на глубоководном аппарате, старались похоронить без лишнего внимания посторонних. По государственному ТВ показывают видео, камера деликатно обходится без крупных планов родственников и друзей. Но в прессе уже «выстрелила» цитата ведущего церемонии – «не допустили катастрофы планетарного масштаба». О чем еще говорили на мемориальном кладбище в Петербурге – в стенограмме траурного митинга.

«Четырнадцать светлых, безгрешных героев. Для каждого подводника памятны слова легендарного Магомеда Гаджиева «Нет и нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают». Ни на каком другом корабле нет и не может быть такого равенства в кубе и ответственности личного состава. Они все разделили одну на всех общую судьбу, ценой своей жизни спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба. Россия по праву гордится вами, вашим бесстрашием, умом и талантом, вашим мужеством, стойкостью и верой. Сегодня с особым чувством горечи и скорби мы прощаемся с нашими товарищами, друзьями, сыновьями, отцами и братьями. В истории военно-морского флота навсегда останутся их имена – до конца выполнивших свой воинский долг, из отсеков подводной лодки, из глубин гидрокосмоса шагнувших в бессмертие», – этими словами распорядитель похорон открыл траурный митинг. Он был недолгим, минут 15, но при этом емким и образным.

Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления, генерал-полковник Андрей Картаполов

– Наши друзья при жизни не любили больших, торжественных мероприятий и громких напыщенных речей. Но сегодня надо говорить. Сегодня мы провожаем в последний путь наших боевых товарищей. Четырнадцать офицеров-подводников. Ценой своей жизни они спасли жизни других, предотвращая гибель корабля. Следуя суровым морским законам, они задраили крышку люка. Так могут поступить только настоящие герои, только русские моряки. История российского флота помнит подвиги капитана третьего ранга Хаславского, капитан-лейтенантов Чудинова и Поликарпова, которые ценой свой жизни в уже далеком 1970 году заглушили аварийный ядерный реактор на подводной лодке К-8. Капитан-лейтенантов Захарчука, Кирилова и Авдеева, которые в 1976 году на подводной лодке К-47 при ликвидации пожара загерметизировались в помещении аварийного отсека, ценой своей жизни обеспечили живучесть корабля.

Родина высоко оценила подвиг моряков. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм звания Героя Российской Федерации удостоены: капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич, капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович, капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович, капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович. Награждены Орденом Мужества: Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович, Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович, капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович, капитан 1 ранга Данильченко Сергей Петрович, капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич, капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич, подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич, капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич, капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич, капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Здесь с нами родные и близкие погибших. Я обращаюсь к ним. К родителям, женам, детям, братьям и сестрам. Вы все наша боевая семья, а мы все с вами один экипаж. И в этом экипаже, в одном строю и погибшие герои, и нынешние защитники, и жены, и дети, и внуки. Я уверен, что на смену героям на вахту заступят их боевые друзья, с которыми они прошли не одну боевую службу. Именно в таких тяжелейших условиях и выковывается стальной морской характер. И закаляется братский экипаж. Так станем же ещё сплочённее, дружнее и увереннее в себе и товарище, потому что из поколения в поколения предается традиция самопожертвования, традиция русского героизма. Будем воспитывать будущее поколение на примерах и сегодняшних героев. Вечная им память.

Главнокомандующий военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов

– Флот всегда стоял и стоит на защите безопасности государства. У нас есть самая лучшая техника, которой нет ни у кого. Техника, корабли развиваются и становятся лучше, но ни в одной стране мира нет таких людей.

Полтора месяца назад, проверяя корабль на готовность к выходу в море, я проверял молодых здоровых, искренне любящих свои семьи и своё дело офицеров флота. 4 дня назад я руководил подъемом наших ребят. Много будет сказано и много надо говорить. Не должны в мирное время погибать люди. Но служба подводника, служба гидронавта связана со смертельным риском. Беда пришла в семьи, беда пришла в вооруженные силы, в военно-морской флот. Необходимо сплотиться. Быть всем вместе. И то, что сейчас говорили – да, мы единый экипаж. У этого экипажа остались семьи, остались дети. Надо помнить об ушедших. И пока мы их помним, они с нами, они живут. Никакими словами не выразить то горе, какое испытывает весь военно-морской флот. Все те, кто пришел сюда, кого нет, но кто присылает телеграмы, и находится с нами в одном строю. Тяжелее всех, конечно, тем, кто родил, вырастил, кто растил вместе детей. Мы вместе. Мы помним. И никогда не забудем. Земля вам пухом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов

– Сегодня мы провожаем и прощаемся с мужественными, смелыми подводниками, которые до конца выполнили свой долг перед родиной. Они были лучшими моряками в нашей стране. Они были настоящими офицерами. И они были большими профессионалами своего дела. Их уход – это большая потеря для военно-морского флота и для нашей страны. Эта боль коснулась и нашего города. От имени правительства Санкт-Петербурга, жителей нашего города я выражаю слова глубокого соболезнования родным и близким. Дай бог вам сил, мужества, пережить боль утраты. Мы будем помнить своих героев. Их именами будут названы улицы, школы, их имена будут высечены на стенах главного военно-морского собора в Кронштадте.

Начальник Главного управления глубоководных исследований министерства обороны, вице-адмирал Алексей Буриличев

– Трудно найти слова, потому что любое слово, оно не отразит тех всех чувств, которые испытывают все стоящие здесь родные, близкие, весь военно-морской флот, да и вся страна. Это не красное слово, что уходят лучшие. Это действительно были: «один из лучших экипажей» и «лучший экипаж». Они прошли через многое и любили свой корабль. Многие из них этот корабль строили и его испытывали. Я плавал с ними. Я знаю их. И мне очень трудно вот так прощаться с ними. Это были люди отлично подготовленные и знающие свое дело.

Дениса Долонского и Николая Филина я встретил за 2 часа до отхода в их последний поход. На пирсе мы постояли, поговорили, поделились планами на будущее. Но всем этим планам не суждено сбыться. Подводная служба тяжёлая и опасная. Мы будем делать все, чтобы не прощаться с нашими боевыми товарищами вот в такой обстановке, а прощаться в строю у развернутого знамени, провожая их на заслуженный отдых. Еще раз говорю – уходят лучшие. Но на смену им придут другие и они подхватят то знамя, которое эти парни гордо несли над своей головой. Спите спокойно. Земля вам пухом.

«Фонтанка.ру»