Bellingcat: Третий предполагаемый отравитель Скрипалей посещал штаб-квартиру ВАДА

Третий предполагаемый участник отравления Скрипалей генерал-майор ГРУ Денис Сергеев (псевдоним – Сергей Федотов) в 2016-2018 годах не менее пяти раз ездил в Швейцарию. Он мог проявлять интерес ко Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарского издания TAMedia, опубликованном 6 июля. По данным журналистов, только за сентябрь-октябрь 2017 года Сергеев, судя по биллингу его телефона, несколько раз ездил в Лозанну. Сначала он находился в районе, где располагается «множество государственных лабораторий», в другие поездки находился поблизости от штаб-квартиры ВАДА. Также был замечен на лекции бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

Осенью же 2017-го в Женеве, по информации расследователей, встретился с коллегами из ГРУ Русланом Бошировым (настоящее имя — Анатолий Чепига) и Александром Петровым (настоящее имя — Александр Мишкин), которых подозревают в отравлении Скрипалей. Что именно они делали вместе, неизвестно. В декабре того же года Сергеев вновь летал в Швейцарию. Там же в это время были Чепига и Мишкин.

В последний раз Сергеев летал в Женеву в январе 2018 года. Как утверждают авторы расследования, он 14 раз за пару дней созванивался со своим куратором, с которым позднее общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля.

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Авторы расследования считают, что передвижения Сергеева показывают его «явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего ВАДА». Журналисты предполагают, что это могла быть подготовка к покушению на Скрипаля, который общался со спецслужбами Швейцарии.

Напомним, настоящее имя третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей, предполагаемого сотрудника ГРУ «Сергея Федотова» — Денис Сергеев, стало известно в феврале 2019 года. До этого «Фонтанка» рассказала о поездках Сергеева-Федотова в Чехию одновременно с Мишкиным, а также в Великобританию в марте, когда были отравлены Скрипали.