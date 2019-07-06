«Зенит» назвал состав на матч за Суперкубок с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч за Суперкубок против «Локомотива», который пройдет вечером 6 июля в Москве.

С первых минут на поле выйдут: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Напомним, петербургский «Зенит» четыре раза выигрывал Суперкубок России: в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

В 2008-м «Зенит» выиграл Суперкубок также в матче с «Локомотивом», победив со счётом 2:1.