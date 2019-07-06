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Происшествия
06.07.2019 18:26
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Смертельное ДТП перекрыло «Нарву». На трассе организовано реверсивное движение

Грузовик и легковушка столкнулись под Кингисеппом днём 6 июля. Пока на месте работали следователи, дорога была полностью перекрыта. 

К шести часам вечера, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», аварийный транспорт с трассы частично убрали, и дорожники смогли организовать на «Нарве» реверсивное движение. 

Смертельное ДТП перекрыло «Нарву». На трассе организовано реверсивное движение

Легковой автомобиль разворотило под колёсами грузовика на 126 км трассы в половину пятого вечера, один человек погиб. До 17:55 дорога была полностью перекрыта, объезжать место аварии приходилось через Кингисепп.

 

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