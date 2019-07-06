Сутормин не спешит переходить в «Зенит». Игрок еще может остаться в «Рубине»

История с возможным переходом нападающего Алексея Сутормина в петербургский «Зенит» еще не закончилась. Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, несмотря на предыдущие сообщения, 25-летний игрок еще может остаться в казанском «Рубине».

С учетом сомнительной законности заключения сделки между «Оренбургом» и «Рубином» у Сутормина есть возможность перейти в «Зенит», однако сам игрок не спешит соглашаться на переезд в Северную столицу. Итоговое решение будет зависеть от него.

Напомним, «Оренбург» и «Зенит» вели переговоры по переходу Сутормина к сине-бело-голубым. Неожиданно в процесс вмешался «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700-800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в казанский клуб стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате трансфер не был официально зарегистрирован, что дало «Зениту» шанс всё-таки заполучить игрока.