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06.07.2019 17:58
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Патриарх Кирилл прибыл в Петербург. Его ждут в мужском монастыре на Коневце

Самолёт патриарха Московского и всея Руси Кирилла приземлился в Пулково в субботу, 6 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии.

В петербургском аэропорту патриарха встретили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с архиереями и духовенством митрополии. Также к делегации присоединились заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. 

«7 июля предстоятель освятит верхний храм собора Рождества Богородицы Коневского монастыря и совершит в нем божественную литургию», – рассказали в петербургской митрополии. 

Фото: иерей Павел Ермошкин
Фото: иерей Павел Ермошкин

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Из Ленинградской области патриарх направится на Валаам, где 9 июля впервые будет заседать Священный синод РПЦ. 

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Выборгской епархии основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Три года назад на острове с тайным визитом побывал Владимир Путин. После этого началась масштабная реставрация, Свято-Арсениевский храм был закрыт на ремонт. Для прихожан он открыл свои двери в сентябре прошлого года.

 

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