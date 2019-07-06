Технологии
Гибель экипажу корабля «Федерация» предрек разработчик при пуске с Восточного
Гибель при приводнении в Тихом океане предрек экипажу космического корабля «Федерация» разработчик Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.
По словам инженера, к трагическим последствиями может привести авария ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, передает 6 июля «Газета.ру».
«Колоссальной проблемой» назвал Верховский такую ситуацию.
«Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту», – заявил разработчик. Он добавил: до прибытия спасателей пройдет несколько суток, за которые члены экипажа могут погибнуть.
Первый полет в беспилотном режиме космического корабля «Федерация» на ракете-носителе «Союз-5» намечен на 2022 год. Пуск состоится с космодрома Байконур.
Справка:
Шестиместный пилотируемый космический корабль разрабатывается с 2009 года. Он должен прийти на смену «Союзам» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс». Новый аппарат будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту. На создание корабля в бюджете с 2016-го по 2025 годы заложено 59 млрд рублей. В ноябре сообщалось, что первый пуск может состояться не в 2022-м, а в 2024 году.