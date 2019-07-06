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06.07.2019 16:58
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Обманутые дольщики «Норманна» перекрыли дорогу в Мурино

Обманутые дольщики из числа клиентов компании «Норманн» днем 6 июля перекрыли дорогу в Мурино. 

По информации 47news, люди заблокировали движение транспорта на пересечении улиц Шувалова и Охтинской. Они постоянно переходили дорогу туда-сюда, чем спровоцировали пробку. Так выразили свой протест граждане, купившие квартиры в ЖК «Десяткино 2.0» и до сих пор не получившие свои квадратные метры (всего в числе разочарованных – полторы тысячи человек). 

К настоящему моменту акция завершилась, ее участники разошлись.

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Ранее в отношении владельца «Норманна» Владимира Смирнова было возбуждено уголовное дело.

В июне в Петербурге объявляли голодовку клиенты, купившие квартиры в другом комплексе «Норманна»  – «Ижора парк».

Справка:

В Петербурге ГК «Норманн» не может завершить три долгостроя: ЖК «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». В Ленобласти – «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0». О проблемах застройщика стало известно в 2017 году. В январе 2019 года Владимир Смирнов и топ-менеджер ГК Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Позднее обоих предпринимателей отпустили под обязательство о явке.

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