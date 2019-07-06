Обманутые дольщики «Норманна» перекрыли дорогу в Мурино

Обманутые дольщики из числа клиентов компании «Норманн» днем 6 июля перекрыли дорогу в Мурино.

По информации 47news, люди заблокировали движение транспорта на пересечении улиц Шувалова и Охтинской. Они постоянно переходили дорогу туда-сюда, чем спровоцировали пробку. Так выразили свой протест граждане, купившие квартиры в ЖК «Десяткино 2.0» и до сих пор не получившие свои квадратные метры (всего в числе разочарованных – полторы тысячи человек).

К настоящему моменту акция завершилась, ее участники разошлись.

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Ранее в отношении владельца «Норманна» Владимира Смирнова было возбуждено уголовное дело.

В июне в Петербурге объявляли голодовку клиенты, купившие квартиры в другом комплексе «Норманна» – «Ижора парк».