Обманутые дольщики «Норманна» перекрыли дорогу в Мурино
Обманутые дольщики из числа клиентов компании «Норманн» днем 6 июля перекрыли дорогу в Мурино.
По информации 47news, люди заблокировали движение транспорта на пересечении улиц Шувалова и Охтинской. Они постоянно переходили дорогу туда-сюда, чем спровоцировали пробку. Так выразили свой протест граждане, купившие квартиры в ЖК «Десяткино 2.0» и до сих пор не получившие свои квадратные метры (всего в числе разочарованных – полторы тысячи человек).
К настоящему моменту акция завершилась, ее участники разошлись.
Ранее в отношении владельца «Норманна» Владимира Смирнова было возбуждено уголовное дело.
В июне в Петербурге объявляли голодовку клиенты, купившие квартиры в другом комплексе «Норманна» – «Ижора парк».
Справка:
В Петербурге ГК «Норманн» не может завершить три долгостроя: ЖК «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». В Ленобласти – «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0». О проблемах застройщика стало известно в 2017 году. В январе 2019 года Владимир Смирнов и топ-менеджер ГК Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Позднее обоих предпринимателей отпустили под обязательство о явке.