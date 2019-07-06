Петербурженка купила ребёнку пирожок с червяками. Товарный чек получила только в присутствии полиции

Ажиотаж, вызванный приездом полиции, скорой помощи и нервным предпринимателем, царил возле продуктового магазина в Калининском районе Петербурга днём 6 июля. Причиной стал пирожок с опарышами.

Как рассказала «Фонтанке» местная жительница Виктория, которой достался испорченный пирожок, она купила две сдобы в магазине на улице Руставели, дом 13, днём в субботу. Первую ее 11-летняя дочь слопала стремительно и на посторонний запах или сомнительные вкусовые ощущения не пожаловалась. Ко второй девочка присмотрелась и разглядела явно лишнее. Вместе с мясной начинкой внутри были червяки.

Фото: Читательница "Фонтанки" Виктория

По словам Виктории, она вызвала скорую помощь и полицию прямо в магазин. Медики сказали, что ребёнок на вид здоров и что все съеденное должно перевариться. Вторые составили акт и помогли женщине добиться от продавца товарного чека.

Реклама



«Никакого уголка потребителя с лицензиями, никакой жалобной книги. Приехал хозяин этого магазина, купил для ребенка лекарство от отравления, но я его не взяла. Сказал "хочешь по закону, будет тебе по закону"», – рассказывает Виктория.

Она позвонила и в Роспотребнадзор, но там сказали ждать понедельника.

«Получается, мне с этой булкой нужно сидеть двое суток в обнимку», – добавила петербурженка.

На товарном чеке и в документах от поставщиков, которые удалось вытребовать Виктории, есть фамилия владельца магазина. Уроженец Азербайджана Вугар Меджидов, по данным «Спарк», предпринимательскую деятельность как ИП в Петербурге ведёт минимум с 2006 года. На него также зарегистрировано ООО «Варэра», которое занимается розничной продажей. Как индивидуальный предприниматель Меджидов регулярно становится предметом обсуждения в судах, то по жалобе прокуратуры, то полиции. Сам же он, судя по текстам решений, на заседания предпочитает не являться. Вопросы возникали к качеству алкоголя, которым ещё и торговали в неподходящее время. Последнее решение было вынесено три дня назад. Арбитражный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за оборот спиртного без сопроводительных документов. Штрафы, судя по базе данных приставов, Меджидов самостоятельно не платит.