«Вся власть в ваших руках». Горизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы Амосова, Тихонову и Бортко

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в губернаторы Надежду Тихонову («Справедливая Россия»), Владимира Бортко (КПРФ) и Михаила Амосова («Гражданская Платформа»). Они окажутся в бюллетенях на выборах 8 сентября.

Горизбирком не нашёл ошибок в сданных тремя кандидатами в губернаторы подписях муниципальных депутатов. Участники выборов получили удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы Северной столицы.

При этом Бортко заявил, что сделает все для того, чтобы жизнь горожан стала лучше. Тихонова попросила избирком быть объективным и обещала сама вести кампанию в соответствии с законом и интересами петербуржцев. Амосов поблагодарил соратников и призвал горожан приходить на выборы: «Вся власть будет в ваших руках».

Одновременно избирком отказал в регистрации кандидату от «Родины» Андрею Петрову, главе МО «Южно-Приморский» Андрею Алескерову, главе исполкома городского ОНФ Павлу Созинову.